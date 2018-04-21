Авиакомпания Air Arabia запустила регулярное сообщение между Грозным и ОАЭ

ГРОЗНЫЙ, 21 апреля. / ТАСС /. Авиакомпания Air Arabia начала выполнять регулярные маршруты из Грозного Объединенные Арабские Эмираты . Первый рейс прибыл в столицу Чечни из международного аэропорта ОАЭ Шарджа с более 20 пассажирами на борту, на обратный рейс регистрацию прошли 78 пассажиров, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы уделяли особое значение этому рейсу, так как у нас сложились тесные и хорошие отношения с инвесторами из ОАЭ, кроме того, большое количество жителей Северного Кавказа посещают и отдыхают в эмиратах. Параллельно ведем переговоры с авиакомпаниями Саудовской Аравии Узбекистана , а также с рядом других стран и, думаю, в ближайшее время у нас откроются новые рейсы. По поручению главы Чечни Рамзана Ахматовича Кадырова мы занимаемся увеличением авиасообщений для того, чтобы привлечь максимальное количество туристов и инвесторов в нашу республику", — сообщил журналистам вице-премьер правительства Чечни Хасан Хакимов , добавив, что этим направлением планируется охватить как минимум пять регионов Северного Кавказа.

Новый рейс — новые возможности

Представители туризма, которые в числе первых пассажиров вылетают в субботу в Шарджу для презентации республики на выставке Arabian Travel Market 2018, рассчитывают, что открытие прямого авиасообщения позволит увеличить приток в республику иностранных туристов.

"Одна из причин, по которой к нам едут мало иностранных туристов, — отсутствие удобного авиасообщения с другими странами. Через Шарджу с новой авиакомпанией у нас открываются новые возможности. Мы будем активно прорабатывать с авиакомпанией всю политику по привлечению туристов, потому что им надо заполнять рейс, а нам увеличивать — турпоток", — сказала ТАСС директор республиканского туроператора «Тур Экспо» Элина Батаева.

Вылет в Грозный из Шарджи будет осуществляться два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Стоимость билета в два конца составит $250.

"Ежегодно езжу в ОАЭ, открытие нового рейса позволит летать чаще. Прямой авиасообщение не только удобно, но и дешевле выходит. Мне приходилось платить дополнительно 8 тыс. рублей за дорогу из Грозного до аэропорта Минеральные Воды и обратно", — рассказала ТАСС Снежана Мальсагова.

Ближайшие планы

В 2017 году аэропорт Грозного обслужил около 300 тыс. пассажиров, а в текущем году он планирует выйти на показатель в 500 тыс. человек. По словам руководителя аэропорта, это сделают за счет расширения маршрутной сети.

Казахстаном, Волгоградом и "Грозный-Шарджа — четвертый рейс, который мы запускаем с начала года, буквально через две недели у нас откроется дополнительный рейс в Москву . Планируется также прямое авиасообщение с Тбилиси Астраханью . В ближайшее время мы также готовимся принять прямым авиасообщением Сборную Египта по футболу, которая будет тренироваться у нас в Грозном в рамках ЧМ 2018 года", — сообщил ТАСС директор грозненского аэропорта Султан Гамбулатов.