Авиакомпания Air Arabia открыла регулярное сообщение между Грозным и Шарджой

23.04.2018 Авиакомпания Air Arabia открыла регулярное сообщение между Грозным и Шарджой

Авиакомпания Air Arabia открыла регулярное сообщение из Грозного в Шарджу ( ОАЭ ).

Первый рейс прибыл в столицу Чеченской Республики из международного аэропорта Объединенных Арабских Эмиратов, города Шарджа , с более 20 пассажирами на борту. На обратный рейс регистрацию прошли 78 человек.

"Мы придаем этому рейсу особое значение. У нас сложились тесные и хорошие отношения с инвесторами из ОАЭ. Кроме того, большое количество жителей Северного Кавказа посещают и отдыхают в этой стране. Параллельно ведем переговоры с авиакомпаниями Саудовской Аравии Узбекистана , а также с рядом других стран по поводу открытия новых рейсов. Открытие новых авиасообщений ведется по поручению Главы ЧР Рамзана Кадырова. Мы планируем их увеличение для максимального привлечения в регион туристов и инвесторов", — сказал заместитель Председателя Правительства ЧР Х. Хакимов.

Вылет в Грозный из Шарджи будет осуществляться два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Стоимость билета в оба конца составит 250 долларов США.

В 2017 году аэропорт Грозного обслужил около 300 тысяч пассажиров, в этом году планируется увеличить пассажиропоток до 500 тысяч человек. По словам руководства аэропорта, такой результат будет достигнут за счет открытия новых маршрутов.

"Мы запустили маршрут Грозный-Шарджа, и это четвертое сообщение, открытое с начала нынешнего года. Через две недели мы планируем открыть дополнительный рейс в Москву. Появятся также прямые авиасообщения с Тбилиси, Казахстаном, Волгоградом и Астраханью. В ближайшее время мы также готовимся принять прямым рейсом сборную Египта по футболу, которая будет базироваться в Грозном вовремя ЧМ-2018 года", — сообщил директор грозненского аэропорта Султан Гамбулатов.

Источник: Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

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