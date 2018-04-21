Tax free система началась работать в Санкт-Петербурге 

Санкт-Петербург, 20 апреля /Синьхуа/ — Первые иностранные туристы воспользовались системой tax free в Санкт-Петербурге, сообщило РИА Новости.
Первые отметки о возврате НДС в городе проставлены на 9 чеках таможней аэропорта Пулково. Участниками системы стали магазины, расположенные в универмаге премиум-класса ДЛТ.
Закон о введении tax free в России вступил в силу c 1 января. В тестовом режиме система работает с 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Владивостоке и ряде других городов. —0—