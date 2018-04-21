В акватории Мальдив построят первый подводный отель

Первый подводный отель на Мальдивских островах будет выполнен как отдельное комфортабельное бунгало на 50‐метровой глубине Индийского океана, сообщило издание The Evening Standard.

Согласно информации британского СМИ, отель назовут «Муракой» — в переводе с официального языка Мальдив дивехи это означает «кораллы». Сообщается, что строительство подводной гостиницы обойдется в 15 $ миллионов.

Согласно документации проекта, чтобы компенсировать высокое глубинное давление, корпус виллы соорудят из стали, бетона и акрила. Уточняется, что помимо комнаты, рассчитанной на двух гостей, в подводном отеле разместят личный кабинет, тренажерный зал, патио и отдельнрую комнату для дворецкого.

По информации британских журналистов, одна ночь люксового проживания под водой обойдется постояльцам примерно в 50 $ тысяч. Сообщается, что «Мураку» откроют для туристов уже в ноябре этого года.