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В акватории Мальдив построят первый подводный отель
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В акватории Мальдив построят первый подводный отель 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Первый подводный отель на Мальдивских островах будет выполнен как отдельное комфортабельное бунгало на 50‐метровой глубине Индийского океана, сообщило издание The Evening Standard.
Согласно информации британского СМИ, отель назовут «Муракой» — в переводе с официального языка Мальдив дивехи это означает «кораллы». Сообщается, что строительство подводной гостиницы обойдется в 15 $ миллионов.
Согласно документации проекта, чтобы компенсировать высокое глубинное давление, корпус виллы соорудят из стали, бетона и акрила. Уточняется, что помимо комнаты, рассчитанной на двух гостей, в подводном отеле разместят личный кабинет, тренажерный зал, патио и отдельнрую комнату для дворецкого.
По информации британских журналистов, одна ночь люксового проживания под водой обойдется постояльцам примерно в 50 $ тысяч. Сообщается, что «Мураку» откроют для туристов уже в ноябре этого года.
В Москве открывается первый легальный бордель Dolls Hotel — правда, вместо живых девушек, посетители там встретят реалистичных секс‐барби. Недавно подобные заведения появились и в Европе, где оказались крайне востребованы у местного населения. В России у неоднозначного проекта появились уже первые противники.
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