Подводный отель откроют на Мальдивах

Первую подводную гостиницу планируется открыть на Мальдивах в ноябре 2018 года, сообщает The Evening Standard.

По сути, она будет представлять собой отдельную виллу, расположенную на дне Индийского океана на глубине более 50 метров. Ее собираются назвать Муракой, что на мальдивском языке означает «кораллы».

Проект необычного отеля, строительство которого обойдется в 15 млн долларов, представила компания Conrad Maldives Rangali Island.

По словам автора проекта Ахмеда Салема, корпус виллы выполнен из стали, бетона и акрила. Часть гостиничного номера будет находиться над водой.

В подводном отеле будут расположены личный кабинет, тренажерный зал, патио и комната для дворецкого. Спальня, находящаяся под водой, рассчитана на двух гостей, пишет издание.

Одна ночь в такой гостинице будет стоить 50 тысяч долларов.

Ранее подводный отель открылся на принадлежащем Танзании острове Пемба . Комнатах в нем находятся на глубине четырех метров под водой в 250 метрах от берега в Индийском океане.