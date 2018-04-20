Ещё
Подводный отель откроют на Мальдивах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подводный отель откроют на Мальдивах 

Ридус 1 час назад
Первую подводную гостиницу планируется открыть на Мальдивах в ноябре 2018 года, сообщает The Evening Standard.
По сути, она будет представлять собой отдельную виллу, расположенную на дне Индийского океана на глубине более 50 метров. Ее собираются назвать Муракой, что на мальдивском языке означает «кораллы».
Проект необычного отеля, строительство которого обойдется в 15 млн долларов, представила компания Conrad Maldives Rangali Island.
По словам автора проекта Ахмеда Салема, корпус виллы выполнен из стали, бетона и акрила. Часть гостиничного номера будет находиться над водой.
В подводном отеле будут расположены личный кабинет, тренажерный зал, патио и комната для дворецкого. Спальня, находящаяся под водой, рассчитана на двух гостей, пишет издание.
Одна ночь в такой гостинице будет стоить 50 тысяч долларов.
Ранее подводный отель открылся на принадлежащем Танзании острове Пемба. Комнатах в нем находятся на глубине четырех метров под водой в 250 метрах от берега в Индийском океане.
Примечательно, что экспериментальные подводные гостиницы уже существуют на Мальдивах, в США и Швеции.
Ридус: последние новости
Российский турбизнес предложил ответить на санкции блокировкой Booking.com На образовательном форуме МГЕР прошел «День регионов» Объявлено о скором подорожании авиабилетов в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина206
Газа не будет: Киев провалил переговоры с «Газпромом»194
США уничтожили суперброневики наемников из РФ285
Известный музыкант умер в 28 лет97
В Сирии застрелили журналиста «Грозного»17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение