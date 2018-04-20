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Из Севастополя пустили автобус в новый терминал аэропорта Симферополь
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Из Севастополя пустили автобус в новый терминал аэропорта Симферополь 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Автобусный маршрут из Севастополя до нового терминала симферопольского аэропорта начнет курсировать с 21 апреля. В день будут выполняться три рейса отправлением в 8:20, 13:50 и 15:05, сообщили в пресс-службе правительства города.
Ранее жители Севастополя пожаловались, что не могут напрямую добраться до нового аэровокзального комплекса, который начал работу 16 апреля. Хотя старый терминал аэропорта закрылся, автобусы из Севастополя продолжали возить пассажиров к нему. Затем им приходилось пересаживаться на шаттлы либо общественный транспорт.
Вместе с тем, из Севастополя к старому терминалу аэропорта Симферополь отправлялось более 20 рейсов в день, а к новому будут ходить лишь три. Глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов пообещал, что к лету добавится еще четыре автобусных рейса.
По его словам, сейчас объявлен конкурс на обслуживание маршрута, одно из требований к перевозчику — автобусы должны соответствовать внешнему облику и статусу нового аэровокзального комплекса.
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