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Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара
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Турист приложился к кокаину на могиле Эскобара 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Турист из Великобритании употребил кокаин, насыпав его на надгробную плиту наркобарона Пабло Эскобара в Итагуи, Колумбия. Об этом сообщает Daily Mail.
Татуированный мужчина, предположительно, 30-летнего возраста сделал «кокаиновую дорожку» на могиле Эскобара, опустился на колени и употребил порошок. После этого он с усмешкой посмотрел в камеру и произнес: «Я приятель Гордона Рамзи». По всей видимости, мужчина имел в виду знаменитого британского шеф-повара Гордона Рамзи, снявшего документальное кино «На Кокаине» в 2017 году.
Видеоролик с туристом был опубликован в Facebook, но вскоре его удалили.
Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар сделал огромные деньги на наркобизнесе и вошел в историю как один из самых жестоких преступников ХХ века. Несмотря на это, Эскобар пользовался популярностью у молодежи и бедного населения.
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