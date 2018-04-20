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Куангбинь ждет 3,5 млню туристов в этом году
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Куангбинь ждет 3,5 млню туристов в этом году 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Центральная вьетнамская провинция Куангбинь собирается активизировать свою туристическую деятельность для привлечения 3,5 млн гостей в этом году
Провинция модернизирует уже существующие маршруты, создает новые, а, также, ведет переговоры с Ханойской железной дорогой для создания партнерской программы. В ее рамках пассажиров, прибывающих на поезде в Куангбинь, будут информировать о доступных туристических маршрутах, основных достопримечательностях и отелях.
В этом году провинция уже провела фестиваль пагоды Хоанг Фук, построила расписную стену в деревне Канх Дуонг и организовала фестиваль поклонения рыбам в Кан Дуонге. В период с 24 апреля по 1 мая в городе Донг Хой пройдет фестиваль культурного туризма, а в Минь Хоа в ближайшее время запланирован фестиваль полнолуния.
В этом году провинцию уже посетили 727 000 туристов, из которых 33 000 — иностранцы, что больше прошлогодних результатов на 8%.
Куангбинь — центральная вьетнамская провинция, граничащая с Лаосом и известная среди туристов древней пагодой Хоанг Фук и пещерами национального парка Фонгня-Кебанг.
Источник: DTInews
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