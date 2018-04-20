Первые иностранцы воспользовались системой tax free в Петербурге

"Иностранные туристы уже воспользовались возможностью возврата НДС на приобретенные товары. В настоящее время должностными лицами таможенного поста Аэропорт Пулково проставлены отметки на 9 чеках", — говорится в сообщении.

В Петербурге участниками системы являются организации, расположенные в Универмаге ДЛТ (улица Большая Конюшенная, дома 21-23): ООО «КЛ РУССИ», ООО «М СТИЛЬ», ОАО «Торговый дом ЦУМ».