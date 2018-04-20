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Неравнодушный поляк заставил белорусов убрать выброшенный из машины мусор
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Неравнодушный поляк заставил белорусов убрать выброшенный из машины мусор 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Одного броска, пары жестов и нескольких крепких слов хватило польскому водителю, чтобы убедить гостей из Белоруссии в том, что они повели себя на дороге по-свински. Попавших в неловкое положение туристов сняла камера регистратора.
Причиной конфликта стал мусор, который по воле пассажиров минивэна с белорусскими номерами «выпорхнул» через открытую дверь на обочину дороги. Польские пробки рассасываются не быстрее белорусских и российских, а потому водитель стоявшего позади грузовика спокойно покинул кабину и отправился учить уму-разуму гостей.
Подняв коробку из-под фастфуда, он швырнул ее в салон, после чего доходчиво объяснил пассажирам, что в его стране так поступать не принято. Туристы усвоили урок, извинились и быстро собрали мусор. Апеллировали ли они к тому, что поляки зачастую поступают таким же образом (на что указал ряд пользователей Facebook), остается неизвестным.
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