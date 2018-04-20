Ходят слухи о том, что скоро Вьетнам должен расширить список безвизовых стран

Ассоциация по туризму Хошимина призвала вьетнамского туристического регулятора обратиться к правительству за разрешением на возобновление переговоров по почти уже забытой теме о безвизовой политике и улучшению условий для въезда в страну иностранных туристов, а также расширению списка безвизовых стран.

Германии, Франции, Италии и Гости из Великобритании Испании освобождены от необходимости получать визу, с разрешенным пребыванием до 15 дней для каждого въезда во Вьетнам, с июля 2015 года, когда было принято это решение.

После первого пересмотра в июне 2017 года срок данного решения истекает 30 июня 2018.

Поскольку приближается срок продления соответствующего разрешения, ассоциация по туризму Хошимина предложила, чтобы политика безвизового въезда в страну была продлена, с более длительным сроком действия и продолжительностью пребывания туристов.

Политика безвизового въезда должна быть актуальной в течение пяти лет, с допустимым пребыванием в течение 30 дней, говорится в предложении, представленном администрации города Хошимин и вьетнамской Национальной администрации туризма (VNAT).

По слухам, Вьетнам примет решение о расширении безвизового списка.

Туристы в Хошимине

Ассоциация также предположила смягчить визовые правила для большего количества стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Индию, Австрию , Нидерланды и Бельгию.

Туристический поток из этих стран, длительность пребывания в стране туристов и количество потраченных ими за это время денег значительно увеличилось за последнее время, сказал Nguyen Thi Khanh, заместитель председателя Ассоциации туризма.

Вьетнам и Австралия недавно создали стратегическое партнерство, поэтому «скорейшее освобождение от визовых требований для австралийских туристов будет большим вкладом в развитие туризма двух стран», — добавил Khanh.

Призыв к улучшению

Введение безвизовой политики дало увеличение количества прибывающих туристов из пяти европейских стран, на которые она распространяется, на 13,8-29% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на то, что VNAT считает программу успешной, местные туроператоры критикуют её за необходимость ежегодного обновления, а также за короткую продолжительность пребывания и срок действия.

Еще одним негативным фактором является то, что после выезда из Вьетнама туристы, которые посещали страну по безвизовым правилам, могут вновь вернуться во Вьетнам только через тридцать дней.

По мнению представителей отрасли, эти недостатки безвизового режима создают определенные сложности туристическим агентствам при ориентации на потенциальные рынки.

Это уже не первый случай, когда во Вьетнаме поднимался вопрос о визовой политике.

Ранее в этом году администрация Хошимина также предложила, чтобы режим безвизового въезда для пяти европейских стран действовал в течение пяти лет. В идеале, Вьетнам должен полностью отменить визовые требования для туристов из этих стран.

Европейские туристы обычно планируют свои поездки уже на год вперед, поэтому короткая безвизовая политика не позволяет им выбирать Вьетнам в качестве места для посещения, считают эксперты по туризму.

Другие представители туриндустрии говорят, что безвизовая программа должна распространяться на десять стран, с наибольшим количеством туристов, прибывающих во Вьетнам, либо на первую десятку стран с самым высоким доходом на душу населения в мире.

В 2017 году Вьетнам посетили рекордные 12,9 млн иностранных туристов, принеся по предварительным расчётам порядка 510 трлн VND (22,36 млрд USD) дохода от туризма.

При более лояльной визовой политике Вьетнам может стать более популярным местом для отдыха, и сможет конкурировать с другими известными туристическими регионами, считают эксперты.

По состоянию на апрель 2018 года Вьетнам предоставляет визовые льготы только для граждан из 23 стран.

Малайзию, Индонезию и В этом контексте, другие популярные туристические направления в регионе, включая Сингапур Филиппины , выглядят существенно перспективнее, давая возможность свободного въезда для туристов из 160-169 стран.

Источник:tuoitrenews.vn