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Фестиваль «Античное наследие России» пройдет в «Атамани» в июне
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Фестиваль «Античное наследие России» пройдет в «Атамани» в июне 

АиФ-Кубань 35 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Этнографический комплекс Кубани возглавил топ-10 самых популярных этнопарков России в 2017 году
Фестиваль «Античное наследие России» пройдет в «Атамани» в июне.
Всего в 2018 году в знаменитом кубанском этнографическом комплексе пройдет два десятка мероприятий, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Новый фестивальный сезон откроется в «Атамани» 5 мая.
«В течение этого года состоятся порядка 20 мероприятий. В июне «Атамань» примет туристический фестиваль «Античное наследие России», который пройдет в рамках перекрестного года культуры и туризма Россия-Греция. А в августе в рамках проекта «Казачья слава» в каждом подворье будут представлены реконструкции традиционных народных казачьих обрядов», — рассказал глава края.
Также Вениамин Кондратьев отметил, что по итогам прошлого года «Атамань» возглавила топ-10 самых популярных этнопарков России.
«Думаю, что открытие Крымского моста станет новым стимулом для развития выставочного комплекса. Тысячи новых туристов смогут приобщиться к нашей самобытной культуре, стать участниками народных праздников и ярмарок», — добавил губернатор.
В настоящее время Торгово-промышленной палатой Крыма формируется перечень туристских организаций, готовых к сотрудничеству с «Атаманью», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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