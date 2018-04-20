Фестиваль «Античное наследие России» пройдет в «Атамани» в июне

Этнографический комплекс Кубани возглавил топ-10 самых популярных этнопарков России в 2017 году

Фестиваль «Античное наследие России» пройдет в «Атамани» в июне.

Всего в 2018 году в знаменитом кубанском этнографическом комплексе пройдет два десятка мероприятий, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Новый фестивальный сезон откроется в «Атамани» 5 мая.

«В течение этого года состоятся порядка 20 мероприятий. В июне «Атамань» примет туристический фестиваль «Античное наследие России», который пройдет в рамках перекрестного года культуры и туризма Россия-Греция. А в августе в рамках проекта «Казачья слава» в каждом подворье будут представлены реконструкции традиционных народных казачьих обрядов», — рассказал глава края.

Также Вениамин Кондратьев отметил, что по итогам прошлого года «Атамань» возглавила топ-10 самых популярных этнопарков России.

«Думаю, что открытие Крымского моста станет новым стимулом для развития выставочного комплекса. Тысячи новых туристов смогут приобщиться к нашей самобытной культуре, стать участниками народных праздников и ярмарок», — добавил губернатор.