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В Пекине состоялась презентация единого турмаршрута в Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан
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В Пекине состоялась презентация единого турмаршрута в Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Пекин, 20 апреля /Синьхуа/ — В пятницу в китайской столице прошла презентация азербайджанского турагенства Millennium Tourism, во время которой был представлен новый турмаршрут, охватывающий четыре страны: Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.
Представитель от Азербайджанского турагентства Лейла Расулзаде сообщила корр. Синьхуа, что данная презентация ориентирована на то, чтобы познакомить китайских туристов с вышеупомянутыми странами.
Выдвинутая Китаем инициатива «Пояс и путь» соответствует нашим желаниям познакомить китайских туристов с нашей культурой и историей, сказала Расулзаде, добавив, что в этом году турагентство ожидает еще большее число китайских туристов, посещающих Азербайджан, чем в прошлом.
Согласно данным, в 2017 году Азербайджан посетили 10258 граждан Китая. -0-
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