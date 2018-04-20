В Пекине состоялась презентация единого турмаршрута в Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан

Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Пекин, 20 апреля / Синьхуа / — В пятницу в китайской столице прошла презентация азербайджанского турагенства Millennium Tourism, во время которой был представлен новый турмаршрут, охватывающий четыре страны: Турцию Представитель от Азербайджанского турагентства Лейла Расулзаде сообщила корр. Синьхуа, что данная презентация ориентирована на то, чтобы познакомить китайских туристов с вышеупомянутыми странами. Выдвинутая Китаем инициатива «Пояс и путь» соответствует нашим желаниям познакомить китайских туристов с нашей культурой и историей, сказала Расулзаде, добавив, что в этом году турагентство ожидает еще большее число китайских туристов, посещающих Азербайджан, чем в прошлом. Согласно данным, в 2017 году Азербайджан посетили 10258 граждан Китая. -0-