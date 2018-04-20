Парк «Уральских авиалиний» увеличился до 45 Airbus

В ходе активной подготовки к летнему сезону-2018 авиакомпания «Уральские авиалинии» наращивает парк воздушных судов. Борт под номером VP-BIH стал ее сорок пятым лайнером европейского концерна Airbus. Общая вместимость A321 — 220 кресел экономкласса. Новый самолет планируется использовать как на международных, так и на российских рейсах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика.

К июлю этого года «Уральские авиалинии» планируют увеличить количество машин до сорока семи, чтобы обеспечить транспортную доступность по всей маршрутной сети большему количеству пассажиров.

Авиакомпания уже более десяти лет сотрудничает с концерном Airbus. Кроме того, она является лидером по среднесуточному налету на самолетах семейства А320 среди российских «коллег» в 2017 году — 12,71 часа в сутки.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года ее услугами воспользовались 8 000 474 человека. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует (24 самолета А320, 14 — А321 и 7 — А319).