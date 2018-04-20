В «Аэрофлоте» заявили, что записать сотрудников на получение виз США не удаётся

«Аэрофлот» пытается записать сотрудников на получение американских виз, однако это не представляется возможным. Об этом сообщил пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов в эфире «России 1». «Очень сложно получить визу, потому что наши пилоты получают визы на общих основаниях. Наш визовый центр пытается записать наших пилотов на получение виз. И записать, на самом деле, невозможно», — цитирует Фетисова ТАСС Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» обратился в Министерство иностранных дел Минтранс в связи с проблемами с выдачей американских виз экипажам. В Кремле заявили, что разделяют общую обеспокоенность ситуацией с выдачей американских виз экипажам авиакомпании.