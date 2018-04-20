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Кластер «Камский берег» презентовал себя на «Большом Урале»
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Кластер «Камский берег» презентовал себя на «Большом Урале» 

ИА «Сусанин» 37 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Екатеринбург. Свердловская область. Кластер «Камский берег» из Удмуртии рассказал о своих туристических проектах на VI международном форуме «Большой Урал-2018» в Екатеринбурге. Увидеть наработки кластера можно на выставке «Уральская туристическая ярмарка» на стенде «Сделано в Удмуртии».
Всего в выставке принимают участие 20 регионов страны и ближнего зарубежья. Участники рассказывают о своих турмаршрутах и местах для отдыха и путешествий.
В рамках форума «Камский берег» презентует: сектор туризма администрации Сарапула, бюро путешествий «Турист», региональный центр туризма и отдыха, туристические агентства «Ветер перемен» и «География Сарапул», санаторий Ува, курорт активного отдыха «Нечкино» и чай «Удмуртские истории».
По словам руководителя центра кластерного развития Удмуртии Полины Павловой, Урал является самым перспективный по турпотоку и транспортным решениям, поэтому и рассказать о регионе решили именно в Екатеринбурге. Кроме того, уральские туристы любят Сарапул, этнокультурный туризм и санатории республики.
Отметим, ядром кластера по праву является Сарапул — историко-культурный центр Среднего Прикамья. Город насчитывает более 200 памятников истории и культуры.
Управляющую функцию «Камского берега» взял на себя Центр кластерного развития Удмуртской Республики.
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