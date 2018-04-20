Кластер «Камский берег» презентовал себя на «Большом Урале»

Екатеринбург. Свердловская область . Кластер «Камский берег» из Удмуртии рассказал о своих туристических проектах на VI международном форуме «Большой Урал-2018» в Екатеринбурге. Увидеть наработки кластера можно на выставке «Уральская туристическая ярмарка» на стенде «Сделано в Удмуртии».

Всего в выставке принимают участие 20 регионов страны и ближнего зарубежья. Участники рассказывают о своих турмаршрутах и местах для отдыха и путешествий.

В рамках форума «Камский берег» презентует: сектор туризма администрации Сарапула, бюро путешествий «Турист», региональный центр туризма и отдыха, туристические агентства «Ветер перемен» и «География Сарапул», санаторий Ува, курорт активного отдыха «Нечкино» и чай «Удмуртские истории».

По словам руководителя центра кластерного развития Удмуртии Полины Павловой, Урал является самым перспективный по турпотоку и транспортным решениям, поэтому и рассказать о регионе решили именно в Екатеринбурге. Кроме того, уральские туристы любят Сарапул , этнокультурный туризм и санатории республики.

Отметим, ядром кластера по праву является Сарапул — историко-культурный центр Среднего Прикамья. Город насчитывает более 200 памятников истории и культуры.

Управляющую функцию «Камского берега» взял на себя Центр кластерного развития Удмуртской Республики.