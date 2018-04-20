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Жители Краснодарского края и туристы смогут выбрать, куда пойдут средства курортного сбора
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Жители Краснодарского края и туристы смогут выбрать, куда пойдут средства курортного сбора 

ТАСС 46 минут назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Жители городов-курортов Краснодарского края и приезжающие туда отдыхающие будут сами решать, куда направить средства курортного сбора, сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах Ялтинского международного экономического форума губернатор Вениамин Кондратьев.
"Мы решили, что жители курортов и отдыхающие сами должны определить, куда должны быть израсходованы средства курортного сбора, куда их надо направить в первую очередь. Мы предлагаем запустить интернет-голосование. Еще подумаем, как его устроить, но это будет решение и жителей курортных городов, и отдыхающих", — сказал Кондратьев.
Отвечая на вопрос о переносе сроков запуска курортного сбора, он подчеркнул, что на данном этапе регион готов «потерять в деньгах, но не в репутации» — пока непонятно, как будет работать система курортного сбора и насколько эффективной будет мера.
Законопроект о введении курортного сбора в порядке эксперимента в четырех российских регионах приняли летом 2017 года. Документ предполагает, что эксперимент по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой пройдет в 2018-2022 гг. в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент.
Власти Кубани утвердили размер сбора в сумме 10 рублей с человека в сутки в ноябре 2017 года. Позднее срок начала выплат курортного сбора в регионе перенесли с 1 мая на 16 июля, чтобы его не платили болельщики и делегации, которые приедут на чемпионат мира по футболу.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. В Краснодарском крае будут базироваться сборные Испании (Краснодар), Польши и Бразилии (Сочи), Дании (Анапа), Исландии и Швеции (Геленджик).
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