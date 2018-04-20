Жители Краснодарского края и туристы смогут выбрать, куда пойдут средства курортного сбора

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Жители городов-курортов Краснодарского края и приезжающие туда отдыхающие будут сами решать, куда направить средства курортного сбора, сообщил ТАСС в пятницу в кулуарах Ялтинского международного экономического форума губернатор Вениамин Кондратьев

"Мы решили, что жители курортов и отдыхающие сами должны определить, куда должны быть израсходованы средства курортного сбора, куда их надо направить в первую очередь. Мы предлагаем запустить интернет-голосование. Еще подумаем, как его устроить, но это будет решение и жителей курортных городов, и отдыхающих", — сказал Кондратьев.

Отвечая на вопрос о переносе сроков запуска курортного сбора, он подчеркнул, что на данном этапе регион готов «потерять в деньгах, но не в репутации» — пока непонятно, как будет работать система курортного сбора и насколько эффективной будет мера.

Законопроект о введении курортного сбора в порядке эксперимента в четырех российских регионах приняли летом 2017 года. Документ предполагает, что эксперимент по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой пройдет в 2018-2022 гг. в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму . Курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент.

Власти Кубани утвердили размер сбора в сумме 10 рублей с человека в сутки в ноябре 2017 года. Позднее срок начала выплат курортного сбора в регионе перенесли с 1 мая на 16 июля, чтобы его не платили болельщики и делегации, которые приедут на чемпионат мира по футболу.