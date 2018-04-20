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В России могут появиться «стоячие» места в самолетах
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В России могут появиться «стоячие» места в самолетах 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика». Авиакомпания «Победа» планирует заказать самолеты со «стоячими» местами-креслами после их сертификации.
Итальянский производитель кресел Aviointeriors представил «стоячие» кресла для повышения вместимости пассажировских самолетов на 20%, сообщает CNN. Такие места будут значительно дешевле обычных. Ирландские лоукостер Ryanair и китайская Spring Airlines также готовы оборудовать свои места самолета. Ранее глава "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью Эвелине Закамской в программе «Мнение» допускал введение таких мест. Как сообщали «Вести. Экономика», авиакомпания «Аэрофлот» в январе-феврале 2018 г. увеличила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% до 4,7 млн человек.
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