Курс «Английский для туристов» запустят в «Центре культуры и спорта»

Экспресс-курс по английскому языку стартует в «Центре культуры и спорта» в пятницу, 20 апреля.

— В нашем центре начинается реализация краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее». И вот уже сегодня вечером состоится первое занятие интенсива «Английский для туристов». Экспресс-курс будет вести наш преподаватель, руководитель клубного формирования «Буратино» Инна Клименко . Она будет учить нужным фразам, которые должны знать путешественники. Интенсив абсолютно бесплатный, — рассказала редактору газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» директор «ЦКиС» Анна Никифорова.

Напомним, что голосование «Новое в работе культурных центров Москвы » завершилось на портале «Активный гражданин» еще в середине декабря 2017 года. Жители Чертанова Северного, которые тоже высказались по данному вопросу, отдали предпочтение именно интенсивам, подразумевающим прохождение курса за 3-5 занятий.

Первый урок по английскому языку пройдет по адресу: Сумской проезд, дом 6А. Начало в 17:30.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/20/40135/