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«Победа» рассматривает варианты увеличения числа дешевых билетов на свои рейсы
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«Победа» рассматривает варианты увеличения числа дешевых билетов на свои рейсы 

Rambler News Service 1 час назад
Авиакомпания «Победа» изучает разные варианты и предложения для увеличения количества дешевых билетов на свои рейсы, сообщили RNS в авиакомпании.
«“Победа” изучает разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов», — сказал официальный представитель авиаперевозчика, отвечая на вопрос о возможности переоборудования части самолетов авиакомпании стоячими креслами.
Источник, знакомый с планами компании, сообщил RNS, что «не исключается закупка стоячих кресел, только если они будут сертифицированы и безопасны».
Ранее RNS сообщало, что итальянская Aviointeriors 18 апреля представила новый вид кресел под названием Skyrider 2.0. По мнению производителя, кресла для стоячих пассажиров помогут увеличить емкость воздушных судов на 20%, что приведет к росту прибыли авиакомпаний. Компания предлагает использовать свою продукцию бюджетным перевозчикам.
Генеральный директор группы Lufthansa в России, странах СНГ и Израиле Аксель Хилгерс заявил RNS, что кресла для стоячих пассажиров самолетов являются хайпом производителя (итальянской компании Aviointeriors) и не имеют будущего.
Авиакомпания «Победа» является бюджетным авиаперевозчиком и входит в группу «Аэрофлот». В парке лоукостера в настоящее время находится 18 самолетов Boeing 737-800 в моноклассной компоновке, средний возраст которых составляет 1,5 года.
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