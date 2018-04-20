«Победа» рассматривает варианты увеличения числа дешевых билетов на свои рейсы

Авиакомпания «Победа» изучает разные варианты и предложения для увеличения количества дешевых билетов на свои рейсы, сообщили RNS в авиакомпании.

«“Победа” изучает разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов», — сказал официальный представитель авиаперевозчика, отвечая на вопрос о возможности переоборудования части самолетов авиакомпании стоячими креслами.

Источник, знакомый с планами компании, сообщил RNS, что «не исключается закупка стоячих кресел, только если они будут сертифицированы и безопасны».

Ранее RNS сообщало, что итальянская Aviointeriors 18 апреля представила новый вид кресел под названием Skyrider 2.0. По мнению производителя, кресла для стоячих пассажиров помогут увеличить емкость воздушных судов на 20%, что приведет к росту прибыли авиакомпаний. Компания предлагает использовать свою продукцию бюджетным перевозчикам.

Генеральный директор группы Lufthansa в России , странах СНГ и Израиле Аксель Хилгерс заявил RNS, что кресла для стоячих пассажиров самолетов являются хайпом производителя (итальянской компании Aviointeriors) и не имеют будущего.