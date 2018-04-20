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150 человек не могут вылететь на отдых по путевкам Pegas Touristik
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150 человек не могут вылететь на отдых по путевкам Pegas Touristik 

360tv.ru 2 часа назад
Их рейс должен был вылететь в 07:45 из Шереметьево. Однако теперь он отложен на неопределенный срок. Недовольные люди аккумулировали стойку регистрации. Об этом «360» рассказала одна из туристок.
По словам женщины, к положенному времени группа из 19 человек прибыла в аэропорт Шереметьево. Однако только семь из них зарегистрировали на рейс.
Остальных 12 человек за свой счет на такси отправили в аэропорт Домодедово. Здесь, в Домодедово, мы находимся с 5 утра
— туристка.
Туристка заявила, что уже несколько часов подряд сотрудники воздушной гавани просят людей немного подождать, пока не объявят официальную информацию. Представители Pegas Touristik на звонки своих клиентов не отвечают.
Работники аэропорта вызвали ОМОН, чтобы отодвинуть недовольных от стойки регистрации.
Мы ее оккупировали, больше никого не пускаем, чтобы нам дали какую-то информацию
— туристка
По последней информации, регистрация должна была начаться в 12:10. Представитель Домодедово, в свою очередь, прокомментировали происходящее.
Информация не соответствует действительности. В Домодедово нет задержанных рейсов. Туристы прибыли в аэропорт в составе группы, которая ранее не смогла улететь из другого аэропорта Москвы. Детали и причины переноса рейсов необходимо уточнять у авиакомпании
Александр Власов.
Почти сутки самолет авиакомпании Nordwind, который выполняет рейс N4 3516, не мог вылететь из мексиканского города‐курорта Канкуна. Причиной тому стала неисправность транспортного средства.
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