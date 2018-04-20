«Победа» объявила о запуске прямых рейсов в Гюмри

Лоукостер «Победа» открывает регулярные рейсы из Санкт‐Петербурга в армянский Гюмри . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу ООО «Воздушные ворота северной столицы». Организация управляет аэропортом Пулково.

Рейсы осуществляются по средам и субботам. Пассажиров перевозят на самолетах Boing 737-800.

Авиасообщение между Северной столицей и Гюмри отсутствовало с июля 2013 года. Прямыми перелетами с Санкт-Петербургом был связан лишь Ереван

Ранее стало известно о планах «Победы» заказать для новых авиалайнеров «стоячие кресла». Окончательное решение будет принято, если места сертифицируют и подтвердят их безопасность. На данный момент представители лоукостера рассматривают различные варианты, которые могут повлиять на увеличение числа дешевых билетов.