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«Победа» объявила о запуске прямых рейсов в Гюмри
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«Победа» объявила о запуске прямых рейсов в Гюмри 

360tv.ru 2 часа назад
Лоукостер «Победа» открывает регулярные рейсы из Санкт‐Петербурга в армянский Гюмри. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу ООО «Воздушные ворота северной столицы». Организация управляет аэропортом Пулково.
Рейсы осуществляются по средам и субботам. Пассажиров перевозят на самолетах Boing 737-800.
Авиасообщение между Северной столицей и Гюмри отсутствовало с июля 2013 года. Прямыми перелетами с Санкт-Петербургом был связан лишь Ереван.
Ранее стало известно о планах «Победы» заказать для новых авиалайнеров «стоячие кресла». Окончательное решение будет принято, если места сертифицируют и подтвердят их безопасность. На данный момент представители лоукостера рассматривают различные варианты, которые могут повлиять на увеличение числа дешевых билетов.
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