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Гора Белуа под Нижним Тагилом превратится в курорт
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Гора Белуа под Нижним Тагилом превратится в курорт 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Горнолыжный комплекс «гора Белая» под Нижним Тагилом превратят в полноценный курорт. Концепцию туристско-рекреационного кластера губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву представили министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова и председатель регионального отделения «Деловой России» Леонид Гункевич, об этом сообщает в пятницу, 20 апреля, «АиФ-Урал».
По словам Леонида Гункевича, проект может быть реализован в два этапа. На первом планируется доработать уже имеющуюся на горе Белой инфраструктуру и создать на комплексе полноценный курорт. После того, как появится устойчивый поток клиентов, планируется перейти ко второму этапу реализации проекта. Так, на территории должны будут появиться спа-курорты, места размещения и другие инфраструктуры гостеприимства. Туристско-рекреационный кластер развернется от поселка Черноисточинск до Усть-Утки. По мнению разработчиков проекта, благодаря изменениям за три года можно будет вдвое увеличить поток туристов, приезжающих на гору Белую.
Обеспечивать жизнедеятельность нового курорта будут субъекты малого и среднего бизнеса. По словам Виктории Казаковой, уже был разработан проект для внесения изменений в отдельные законы Свердловской области. Это позволит установить для резидентов горы Белой специальный льготный налоговый режим. Сейчас рабочая группа находится в стадии обсуждения этого законопроекта, после чего он будет внесен на рассмотрение в региональное Законодательное собрание.
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