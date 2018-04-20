Гора Белуа под Нижним Тагилом превратится в курорт

По словам Леонида Гункевича, проект может быть реализован в два этапа. На первом планируется доработать уже имеющуюся на горе Белой инфраструктуру и создать на комплексе полноценный курорт. После того, как появится устойчивый поток клиентов, планируется перейти ко второму этапу реализации проекта. Так, на территории должны будут появиться спа-курорты, места размещения и другие инфраструктуры гостеприимства. Туристско-рекреационный кластер развернется от поселка Черноисточинск до Усть-Утки. По мнению разработчиков проекта, благодаря изменениям за три года можно будет вдвое увеличить поток туристов, приезжающих на гору Белую.

Обеспечивать жизнедеятельность нового курорта будут субъекты малого и среднего бизнеса. По словам Виктории Казаковой, уже был разработан проект для внесения изменений в отдельные законы Свердловской области. Это позволит установить для резидентов горы Белой специальный льготный налоговый режим. Сейчас рабочая группа находится в стадии обсуждения этого законопроекта, после чего он будет внесен на рассмотрение в региональное Законодательное собрание.