Россияне нашли замену заграничным курортам на майские праздники

По данным аналитического агентства Price & Quality Agency (PQA), число желающих провести майские каникулы в пределах регионов проживания выросло с 25% до 35%.

При этом, как сообщили в пресс-службе агентства, трендом в индустрии семенного отдыха становится духовный туризм: путешествия по храмам, монастырям, различным святым местам на территории страны. «Еще несколько лет назад число граждан, рассматривающих это направление, как вид проведения досуга можно было пересчитать по пальцам, то сейчас ситуация изменилась», — отмечает управляющий партнер аналитического агентства Алексей Репин

По его мнению, духовный туризм набирает популярность, несмотря на сокращение доходов, потому, что тяга к путешествиям у населения сохранилась в прежнем объеме. «Больше всего такой вид досуга распространен среди семей с детьми. Их более 70% — среди духовных туристов», — говорит эксперт.

По данным PQA, чуть более 35% россиян готовы уехать далеко от дома с целью посещения святых мест. «Такой вид путешествий выигрывает за счет богатого культурного наследия, с которым связаны подобные места, — поясняет профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института, член Ассоциации искусствоведов (АИС) Александр Копировский. — Путешествия по церковно-историческим местам полезны и для взрослых, и для детей. Это возможность познакомиться с культурой своего народа, ее ключевыми событиями и судьбой выдающихся людей, увидеть уникальные памятники архитектуры — древние храмы и монастыри. Некоторые из них сохранились еще с 11-12 веков и передают характерные особенности культуры домонгольской Руси».

Экономить в поездках по святым местам несложно. По словам Копировского, в некоторых действующих монастырях можно остановиться на ночлег либо бесплатно, либо за пожертвование, размер которого каждый постоялец определяет сам. Еда в местных трапезных зачастую дешевле, чем в городе, и готовится местными поварами исключительно из натуральных продуктов, что гарантирует ее экологичность и безопасность.