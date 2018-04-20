Депутат Госдумы предложил развивать нижегородский сегмент «Википедии»

Депутат подчеркнул, что в нижегородском сегменте «Википедии» очень мало информации о местных достопримечательностях, которые могли бы привлечь внимание потенциальных туристов.

— На самом распространённом информационном сайте, который чаще всего выпадает в первых строчках поиска в «Википедии», на который ориентируются многие туристы, очень мало интересных краеведческих подробностей с севера Нижегородчины. Например, статьи о, с которым была связана юбилейная дата всего севера — не было вообще. Мы вместе с коллегами — исправили это недоразумение, — рассказал Кавинов

По мнению депутата, размещая статьи в популярном интернет-ресурсе, можно повысить туристический потенциал региона. Это не требует финансовых затрат

— Здесь только нужно желание — дополнить информацию о своем районе или уникальном предприятии народно-художественных промыслов — яркими краеведческими подробностями, — поделился своим мыслями Артём Кавинов.

Депутат предложил готовить статьи для интернет-энциклопедии и местных информационных порталов в рамках школьных уроков по краеведению.