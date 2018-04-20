Летим лежа: в самолетах появятся спальные отсеки

Авиастроительная компания Airbus при участии специалистов из Zodiac Aerospace спроектирует в грузовых трюмах своих лайнеров спальные отсеки, где будут установлены двухъярусные кровати, а также пространства для отдыха пассажиров, в том числе, детские комнаты, сообщает Ассоциация туроператоров России

Сменные модули, как отмечают представители авиаконцерна, «предлагают новые возможности для пассажиров и позволяют авиакомпаниям дифференцировать и повышать ценность своих коммерческих операций». По замыслу разработчиков, модули — спальные, конференц-зал, спортивные (тренажеры), детские игровые или релаксирующие (мягкие расслабляющие диваны и кресла) могут быть взаимозаменяемыми: авиакомпании смогут ставить их самостоятельно, в зависимости от рейса, аудитории и спроса пассажиров.

«На дальнем рейсе авиакомпания может потенциально сдать в аренду каждое из этих мест нескольким пассажирам в разных временных интервалах во время полета. Таким образом, предложение эконом-класса потенциально может быть дополнено спальной кроватью», — заявили в Airbus.

Спальные отсеки будут представлены в каталоге Airbus уже в 2020 году для модели A220, и компания изучает, следует ли предлагать их и для комплектации A250 и А330.

В авиастроительной компании также отметили, что изначально купить билет на «лежачее» место пассажиры не смогут. Кроме того, во время взлета или посадки доступ в грузовую зону будет закрыт.