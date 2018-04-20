Ростовская область заявила о готовности к ЧМ-2018

Ростовская область готова к приему гостей и туристов во время Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом в ходе совещания в Ростуризме рассказал замминистра экономического развития донского региона Евгений Мамичев.

«Мы активно готовимся к встрече гостей. В первую очередь это касается организации размещения болельщиков национальных сборных команд», — отметил он. По словам чиновника, подготовлено необходимое количество номеров в гостиницах, которые прошли классификацию. Помимо этого, начал работу центр гостеприимства, призванный оказывать содействие гостям в размещении. В нем будет раболтать Wi-Fi, а также экраны для просмотра матчей Мундиаля, фуд-корт, медпункт, зоны отдыха.

Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону планируется проведение трех фестивалей. Речь идет о фестивале донского рака на городской набережной, гастрономическом фестивале в левобережной части Ростова, и фестивале на территории парка им. Горького. Там планируется также гастрономический фестиваль, также будет развернута ярмарка с сувенирной, антикварной и сельскохозяйственной продукцией.