В Адыгее для гостей с Тайваня стартовал тур по Северному Кавказу

МАЙКОП , 20 апреля. / ТАСС /. Адыгея стала отправной точкой в новом туре «По Северному Кавказу», который на регулярной основе будет принимать туристские группы с Тайваня, сообщил в пятницу ТАСС руководитель комитета по туризму и курортам республики Инвер Калашаов.

Дагестан и "Первая коммерческая группа отправилась в специально разработанный для туристов с Тайваня тур «По Северному Кавказу», который будет на регулярной основе знакомить гостей страны с богатейшей культурой, традициями, обычаями, историей кавказских народов. А первым регионом России для путешествующих на автобусе туристов становится Адыгея. В тур, рассчитанный на шесть дней, также включены Кабардино-Балкария Чечня ", — сказал он.

Калашаов добавил, что Адыгея была выбрана первой точкой маршрута в связи с удобным географическим положением, инфраструктурными преимуществами. При формировании тура программа была апробирована и заранее обсуждена с тайваньской стороной, которая без замечаний оставила предложения республики и все их включила в тур, отметив высокий уровень туристской инфраструктуры.

Как прокомментировала ТАСС руководитель туристско-информационного центра «Адыгея: горы удовольствий» — соорганизатора тура Ольга Иванова , туристы совершили экскурсию по Майкопу, отведали блюда адыгской кухни, посмотрели выступление артистов из госансамбля национального танца «Исламей». В горной Адыгее гости посмотрели одну из самых посещаемых достопримечательностей региона — Хаджохскую теснину. В течение дня туристов сопровождали гиды. «Следующую группу с Тайваня мы ожидаем в мае, рассматривается вопрос об увеличении дней пребывания в республике», — добавила она.

Природно-климатические условия, богатая история и культура позволяют туристам проводить каникулы в Адыгее круглогодично. Основным направлениями туризма являются событийный туризм, экскурсионное обслуживание, активные виды отдыха, СПА-услуги. Только за последние семь лет число туристов удвоилось, составив в прошлом году свыше 400 тыс. человек, это сопоставимая с населением республики цифра. Ежегодный прирост отдыхающих в Адыгею составляет 8-10%.