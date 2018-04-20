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В Адыгее для гостей с Тайваня стартовал тур по Северному Кавказу
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В Адыгее для гостей с Тайваня стартовал тур по Северному Кавказу 

ТАСС 1 час назад
МАЙКОП, 20 апреля. /ТАСС/. Адыгея стала отправной точкой в новом туре «По Северному Кавказу», который на регулярной основе будет принимать туристские группы с Тайваня, сообщил в пятницу ТАСС руководитель комитета по туризму и курортам республики Инвер Калашаов.
"Первая коммерческая группа отправилась в специально разработанный для туристов с Тайваня тур «По Северному Кавказу», который будет на регулярной основе знакомить гостей страны с богатейшей культурой, традициями, обычаями, историей кавказских народов. А первым регионом России для путешествующих на автобусе туристов становится Адыгея. В тур, рассчитанный на шесть дней, также включены Кабардино-Балкария, Дагестан и Чечня", — сказал он.
Калашаов добавил, что Адыгея была выбрана первой точкой маршрута в связи с удобным географическим положением, инфраструктурными преимуществами. При формировании тура программа была апробирована и заранее обсуждена с тайваньской стороной, которая без замечаний оставила предложения республики и все их включила в тур, отметив высокий уровень туристской инфраструктуры.
Как прокомментировала ТАСС руководитель туристско-информационного центра «Адыгея: горы удовольствий» — соорганизатора тура Ольга Иванова, туристы совершили экскурсию по Майкопу, отведали блюда адыгской кухни, посмотрели выступление артистов из госансамбля национального танца «Исламей». В горной Адыгее гости посмотрели одну из самых посещаемых достопримечательностей региона — Хаджохскую теснину. В течение дня туристов сопровождали гиды. «Следующую группу с Тайваня мы ожидаем в мае, рассматривается вопрос об увеличении дней пребывания в республике», — добавила она.
Природно-климатические условия, богатая история и культура позволяют туристам проводить каникулы в Адыгее круглогодично. Основным направлениями туризма являются событийный туризм, экскурсионное обслуживание, активные виды отдыха, СПА-услуги. Только за последние семь лет число туристов удвоилось, составив в прошлом году свыше 400 тыс. человек, это сопоставимая с населением республики цифра. Ежегодный прирост отдыхающих в Адыгею составляет 8-10%.
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