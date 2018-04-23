Ещё
Для туристов разрабатываются варианты экскурсий на космодром Восточный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Индия лишила Россию Су-57
Индия лишила Россию Су-57

Для туристов разрабатываются варианты экскурсий на космодром Восточный 

Аргументы и Факты 27 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Туристам хотят предложить фотосессии на фоне стартового стола и выезды на пуски ракет
Туроператоры в Амурской области разрабатывают варианты экскурсий на космодром Восточный.
Как сообщает министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона, представители Роскосмоса, ФГУП «ЦЭНКИ» и туристические компании Москвы обсудили перспективы развития туризма на Восточном, в частности предварительный план экскурсий.
Отмечается, что туристам хотят предложить фотосессии на фоне стартового стола и выезды на пуски ракет.
Московские представители турбизнеса выразили заинтересованность Восточным как новым космодромом. Они считают, что нужно детально проработать межпусковые программы, в частности рассмотреть возможность организации многодневных туров с посещением и других объектов Амурской области и выездом в приграничные города на территории Китая. Подобные туры могут стать интересными не только для россиян, но и для зарубежных туристов.
Московские туроператоры также предлагают демонстрировать туристам мультимедиа с информацией о регионе уже в пути на космодром, а также уделить больше внимания сувенирной продукции с космической символикой.
Был также поднят вопрос ценообразования. 1 февраля с Восточного состоялся третий пуск. Экскурсии на смотровую площадку, находящуюся в 4 км от стартового стола, для наблюдения за ним оказались невостребованными из-за слишком высокой цены: 9,5 тысячи за взрослый билет и около 4 тысяч за детский. По словам специалистов, вопрос будет вновь подниматься уже с учетом особенностей региона.
Аргументы и Факты: последние новости
Генсек ООН признал структурные проблемы в Совете Безопасности СМИ: Моргана Фримена обвинили в интимной связи со сводной внучкой Пьяный эстонец избил украинца из-за спора о России
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Еревана парализован378
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»123
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
Пока вы спали: Цена авиабилетов пойдет на взлет54
Масляков резко пригрозил Светлакову319
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение