Для туристов разрабатываются варианты экскурсий на космодром Восточный

Туристам хотят предложить фотосессии на фоне стартового стола и выезды на пуски ракет

Туроператоры в Амурской области разрабатывают варианты экскурсий на космодром Восточный.

Как сообщает министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона, представители Роскосмоса ФГУП «ЦЭНКИ» и туристические компании Москвы обсудили перспективы развития туризма на Восточном, в частности предварительный план экскурсий.

Отмечается, что туристам хотят предложить фотосессии на фоне стартового стола и выезды на пуски ракет.

Московские представители турбизнеса выразили заинтересованность Восточным как новым космодромом. Они считают, что нужно детально проработать межпусковые программы, в частности рассмотреть возможность организации многодневных туров с посещением и других объектов Амурской области и выездом в приграничные города на территории Китая . Подобные туры могут стать интересными не только для россиян, но и для зарубежных туристов.

Московские туроператоры также предлагают демонстрировать туристам мультимедиа с информацией о регионе уже в пути на космодром, а также уделить больше внимания сувенирной продукции с космической символикой.

Был также поднят вопрос ценообразования. 1 февраля с Восточного состоялся третий пуск. Экскурсии на смотровую площадку, находящуюся в 4 км от стартового стола, для наблюдения за ним оказались невостребованными из-за слишком высокой цены: 9,5 тысячи за взрослый билет и около 4 тысяч за детский. По словам специалистов, вопрос будет вновь подниматься уже с учетом особенностей региона.