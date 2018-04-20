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Магаданские депутаты просят ввести дополнительные авиарейсы до Москвы
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Магаданские депутаты просят ввести дополнительные авиарейсы до Москвы 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Депутаты Магаданской облдумы отправили обращение к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и руководителю Росавиации Александру Нерадько. Они просят предоставить дополнительные рейсы по маршрутам Магадан — Москва и Москва — Магадан.
Дефицит авиабилетов будет ощущаться в мае, июне и июле, сообщает ИА MagadanMedia. 6355 человек не смогут улететь в Москву, а 3457 не будут иметь возможности долететь из столицы до Магадана.
«В связи со сложившейся ситуацией необходимо предоставить в направлении Магадан — Москва — Магадан дополнительное количество рейсов, — заявил председатель облдумы Сергей Абрамов. — Мы предложили несколько вариантов с добавлением минимум 24 и максимум 36 рейсов в зависимости от количества кресел в самолетах. Это, на наш взгляд, позволит восполнить сложившийся дефицит авиабилетов».
Он добавил, что в депутатском обращении затрагивается также проблема грузовых авиаперевозок. В результате аукционов, проведенных «Аэрофлотом», стоимость доставки коммерческих грузов этой авиакомпанией значительно возросла. Это уже повлекло к 30-процентному повышению цен на продукты питания и промышленные товары, поставляемые в регион.
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