Замминистра по туризму Турции: 6 млн россиян ждут в республике в 2018 году

Турция одно из самых любимых направлений отдыха жителей Пермского края . Море, солнце, прекрасные пляжи, «всё включено» — привлекают в эту страну многие семьи.

13 апреля в Анталье впервые прошёл Турецко-российский форум гостеприимства «Шаг в будущее». На нём говорили о создании комфортных условий отдыха российских туристов и безопасности.

Увеличить туристический поток

Открывая форум, заместитель министра культуры и туризма Турции Арысой Омер сказал, что в 2017 году был побит рекорд по приёму русских туристов.

«В Турции побывало 4 млн 750 тысяч россиян, и мы рассчитываем, что в 2018 году к нам приедут 6 миллионов. Для этого всё готово. Между лидерами наших стран — Турции и России — недавно обсуждался вопрос об упрощении визового режима. Решение этого вопроса позволило бы увеличить туристический поток между нашими странами», — заявил Арысой Омер.

Губернатор Антальи Мухтач Тейиде, который приехал поприветствовать гостей и участников форума, рассказал, что отношения в сфере туризма развиваются с большой скоростью.

«Необходимо отделять туризм от политики. Туристические отношения — это культурный мост между нашими дружественными народами. Мы очень хотим, чтобы россияне в Турции отдыхали спокойно и безопасно. И сделаем для этого всё необходимое», — сказал Мухтач Тейиде.

Наградили достойных

О программе лояльности за границей к русским туристам Russian Friendly рассказал председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко . Эта программа — часть Национально туристического рейтинга RU TRAVEL PRO. Она представляет собой некую интерактивную карту для всех русскоязычных туристов, по которой в любой точке мира максимально быстро можно найти сертифицированные объекты сферы торговли и услуг, где гостеприимно относятся к русским.

В программе участвуют более 200 турецких отелей. На форуме «Шаг в будущее» наградили лучшие из них. Награды вручили отелям Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальные награды получили авиакомпания AZUR air и страховая компания ERV.

В программе Russian Friendly активно участвуют и два крупнейших туроператора — «Пегас» и «Анекс тур».

«Отели группы компаний «Пегас» безусловно участвуют и будут участвовать в программах RU TRAVEL PRO и Russian Friendly. Мы этого достойны. Наши отели, такие, как «Кремлин Палас» или «Топкапи», заслуженно любимы туристами из России. Причём не только из Москвы или Петербурга , но и из многих других регионов страны. И мы приложим все усилия для сохранения этой популярности», — прокомментировала награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная

Генеральный директор «Анекс тур» Яна Муромова сказала:

«Сегодня, когда особенно остро на политической арене стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу. Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции и наоборот, но и является инструментом развития туризма. От лица туроператора Anex Tour отдельно благодарим организаторов за возможность объединить все стороны туризма: общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей. Приятно, когда бизнес участвует в формировании тенденций туротрасли».