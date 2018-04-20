Где отдыхать безопасно? Почему появилась программа Russian Friendly

В последнее десятилетие путешественники из России побывали практически во всех странах мира. Но есть особенно любимые россиянами маршруты. В мире сегодня неспокойно: теракты сотрясают некогда безмятежную старушку-Европу, военные действия ведутся в Сирии , опасно стало ездить и в некоторые соседние государства, которые входили в состав Советского Союза. И несмотря на это, россиян уже не удержать только в нашей стране.

За что награды?

Российский туристический бизнес, озаботившись безопасностью наших граждан, изучает ситуацию в странах, которые больше всего посещают наши соотечественники. Создали программу Russian Friendly, говоря другими словами, программу особой лояльности к россиянам. Она является частью Национального туристического рейтинга «RU TRAVEL PRO». Он составлен таким образом, чтобы семьи даже с маленькими детьми чувствовали себя комфортно. Эксперты оценивают не только насколько уютные номера отеля, вкусные и разнообразные блюда кухни, но и экологическую безопасность, защиту прав туристов, безбарьерность и другое.

Рейтинг «RU TRAVEL PRO» уже начал действовать в России: награды были вручены на Первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров в Москве в начале апреля 2018 года. К слову, в программе Russian Friendly активно участвуют два крупнейших отечественных туроператора — «Пегас» и «Анекс тур».

Как известно, больше всего россиян ездят в Турцию . После двух лет перерыва, в связи с известными трагическими событиями, эту страну наши соотечественники снова для себя открыли. В 2017 году в Турции побывали 4,5 млн россиян. Причём из них большинство — 3,5 миллиона — нежились под тёплым солнцем Антальи . Турецкая сторона ожидает, что в этом году турпоток из нашей страны вырастет до шести миллионов граждан. Они пригласили экспертов из России, чтобы проработать все вопросы по созданию наиболее комфортных условий пребывания и отдыха для туристов из нашей страны.

Кто — в первых рядах?

13 апреля в городе Анталья прошёл Турецко-российский форум гостеприимства, где состоялось награждение лучших отелей по программе Russian Friendly. Награды получили отели Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград были также удостоены авиакомпания AZUR air и страховая компания ERV.

«Отели группы компаний «Пегас», безусловно, участвуют и будут участвовать в программах «RU TRAVEL PRO» и Russian Friendly. Мы этого достойны, — прокомментировала награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная . — Наши отели, такие как «Кремлин Палас» или «Топкапи», заслуженно любимы туристами из России, причём не только из Москвы или Петербурга , но и из многих других регионов страны. И мы приложим все усилия для сохранения этой популярности».

Многие наши соотечественники, которые не могут говорить на английском языке, говорят, что выбирают Турцию ещё и потому, что чувствуют себя здесь совершенно свободно. Ведь в отелях все таблички написаны на русском языке, персонал и даже местные жители в городе Анталья тоже понимают и изъясняются на нём. А сейчас при необходимости прямо на месте туристам будет оказываться ещё и правовая и юридическая помощь. Чтобы её получить, нужно обратиться на ресепшен.

«Сегодня, когда особенно остро на политической арене стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу, — говорит генеральный директор «Анекс тур» Яна Муромова. — Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции и наоборот, но и является инструментом развития туризма. От лица туроператора Anex Tour отдельно благодарим организаторов за возможность объединить все стороны туризма: общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей. Приятно, когда бизнес участвует в формировании тенденций туротрасли».

Что оценивают?

Национальный туристический рейтинг «RU TRAVEL PRO» составлен на основе «Общественных требований потребителей туристских услуг к туристскому продукту внутреннего и выездного направлений „RU TRAVEL PRO“. Представляет собой независимую оценку соответствия актуальных требований большинства туристов к российским и иностранным участникам туристического рынка. Включает услуги: по перевозке туристов, по размещению в гостиницах, по организации питания, экскурсионных программ, услуг гидов, по страхованию туристов и оказанию медпомощи, по визовой поддержке и т. д.

На основе свода общественных требований потребителей туристских услуг внутреннего и выездного направлений формируется Конвенция добросовестного и безопасного туризма. Кстати, присоединиться к ней может любое юрлицо или индивидуальный предприниматель, легально осуществляющий свою деятельность на территории РФ.

По каким критериям?

Национальный туристический рейтинг „RU TRAVEL PRO“ определяет критерии оценки услуг по основным категориям.

— Безопасность для жизни и здоровья туриста. Сохранность его имущества, защита персональных данных. Наличие информационных щитов на природных и искусственных водных объектах, в том числе пляжах и бассейнах, знаков в местах перехода автомобильных дорог. Спасатели в бассейнах и на пляжах.

Финансовый (страховой, банковский или иной) механизм компенсации туристу вреда, причинённого жизни, здоровью, имуществу в случае террористического акта, стихийного бедствия, техногенной или экологической катастрофы, иного чрезвычайного происшествия, вызванного силой природы или действиями человека.

— Доброжелательность со стороны работников отеля. Обеспечение неотложной медицинской и правовой помощью. Наличие на ресепшене информационного листа на русском языке с телефонами и адресом ближайшего врача, в номере — кабельных или спутниковых русскоязычных телевизионных информационных и развлекательных телеканалов.

— Добросовестность. Это фактическое соответствие категории заявленному в рекламных и информационных материалах. Возможность быстро устранить неблагоприятную ситуацию. Возможность производить расчёты с использованием платёжной карты „Мир“. И многое другое.