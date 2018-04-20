Где отдохнуть «по полной программе»? В Турции любят принимать гостей

Не раз отдыхали с семьёй в Турции . И были очень довольны. Но после печально известного инцидента с самолётом несколько лет в Турции не отдыхали. Насколько там сейчас безопасно? С. Яковенко, Суздаль

Форум прошёл в конференц-зале отеля «Cornelia Diamond Hotel», где гостей приветствовали представитель Федерального агентства по туризму РФ Николай Королёв , председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко , глава Федерации отельеров Турции Айык Осман, губернатор Антальи Мухтач Тейиде и другие специалисты в области культуры и туризма обеих стран. Общение прошло в тёплой, дружественной обстановке, гости обменивались информацией, говорили о программах лояльности отелей к туристам, и, конечно же, отвечали на вопросы гостей форума.

Ждём туристов!

Наш корреспондент тоже задала вопрос нашего читателя и получила ответ, что называется «из первых уст». Отвечает представитель Министерства культуры и туризма Турции Арысой Омер: — Сегодня между Турцией и Россией очень хорошие отношения, особенно в области туризма. В 2017 году к нам на отдых приехало почти 4,5 млн туристов из России, надеемся, что в этом году их будет больше 6 миллионов. И хочу вас заверить, что каждый гость получит услуги на высшем уровне! Приезжайте, а мы позаботимся о вашей безопасности. Кроме того, 2019 год будет объявлен годом перекрёстного туризма, а это значит, что наши отношения будут развиваться на взаимовыгодных условиях.

Хотелось бы рассказать и о программе Russian Friendly, части Национально туристического рейтинга RU TRAVEL PRO, который «оценивает» помимо комфортных условий для туристов из России и такие положения как экологическая безопасность, защита прав туристов, безбарьерность и другие важные аспекты. В этой программе активно участвуют 2 крупнейших туроператора — «Пегас» и «Анекс тур». Рейтинг RU TRAVEL PRO уже начал действовать в России, и первые награды вручили на 1-м национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров в Москве в начале апреля.

— Отели группы компаний «Пегас», безусловно, участвуют и будут участвовать в программах RU TRAVEL PRO и Russian Friendly. Наши отели, такие как «Кремлин Палас» или «Топкапи» заслуженно любимы туристами из России из многих регионов страны. И мы приложим все усилия для сохранения этой популярности», — прокомментировала награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная

Об этом же сказала и генеральный директор «Анекс тур» Яна Муромова:

— Сегодня, когда особенно остро на политической арене стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу. Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции, и наоборот, но и является инструментом развития туризма. От лица туроператора Anex Tour отдельно благодарим организаторов за возможность объединить все стороны туризма: общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей. Приятно, когда бизнес участвует в формировании тенденций туротрасли.

Награды — лучшим

Не остались без наград и «предприятия-партнёры».

Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко пояснил:

— На этом форуме гостеприимства состоялось награждение лучших отелей по программе Russian Friendly. Награды получили отели Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград удостоили авиакомпанию AZUR air и страховую компанию ERV. Впереди — разработка новых программ отдыха, снятие любых языковых ограничений (в отеле, ресторане, на пляже и т.д.) и расширение ассортимента блюд с учётом национального менталитета. То же самое нужно делать в России для туристов из Турции. В конце форума представители Федерации отельеров Турции и Всероссийского объединения туристов подписали между собой соглашение. Эта договорённость стала одним из важнейших событий «Шага в будущее». Кроме этого, стороны подписали план действий на 2018-2019 годы.

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