Korean Air возобновил рейсы из Санкт-Петербурга и Иркутска в Сеул

Рейсы с вылетом из Санкт-Петербурга будут выполняться до 25 октября. С 19 апреля по 29 мая, а также с 1 октября по 25 октября планируется три рейса в неделю, по вторникам четвергам и воскресеньям. С 31 мая по 30 сентября частота полетов достигнет пяти в неделю благодаря дополнительным рейсам по пятницам и субботам. Рейс КЕ930 вылетает из международного аэропорта Пулково в 23:00, прибытие в Сеул в 13:40 на следующий день. Обратный рейс КЕ929 вылетает в 17:55 и прибывает в Санкт-Петербург в 21:30 в тот же день.

Полеты из Иркутска продлятся до 26 октября. С 23 апреля по 1 июня, а также с 3 сентября по 26 октября планируется два рейса в неделю, по понедельникам и пятницам. С 4 июня по 31 августа частота полетов достигнет трех рейсов в неделю благодаря дополнительному рейсу в среду. Рейс КЕ984 вылетает из международного аэропорта Иркутска в 23:55 (23:50 в среду), прибытие в Сеул в 04:45 на следующий день. Обратный рейс КЕ983 вылетает в 17:55 и прибывает в Иркутск в 21:15 (21:25 в среду) в тот же день.

Перелет из Санкт-Петербурга в Сеул можно будет совершить на лайнерах Airbus A330. На борту воздушного судна расположены 276 кресел в трех классах обслуживания. Полеты из Иркутска будут выполняться на лайнерах Boeing 737, вмещающих 159 кресел эконом и бизнес— класса. Все кресла воздушных судов оснащены индивидуальной системой развлечений. Пассажирам доступны музыкальные альбомы, игры, видео с наружных камер, интерактивная карта полета, а также видеопрограммы и фильмы на русском, английском и других языках. Пассажиры первого класса А330 проведут полет в индивидуальном коконе, обеспечивающем максимальную приватность. Кресла престиж-класса раскладываются на 180 градусов, превращаясь в удобные кровати. Шаг кресел эконом-класса Korean Air достигает 86 см. На борту клиентам Korean Air предложат напитки, блюда европейской и корейской кухни. Для предварительного заказа доступны более 20 видов особого питания.

Минимальная стоимость авиабилета с вылетом из Иркутска в одну сторону составляет 12 500 рублей, стоимость билета «туда-обратно» начинается от 22 800 рублей. Перелет из Санкт— Петербурга в Сеул в обе стороны стоит от 43 100 рублей.