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Иркутские власти: задержка авиарейса Иркутск — Москва не связана с губернатором
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Иркутские власти: задержка авиарейса Иркутск — Москва не связана с губернатором 

ТАСС 1 час назад
ИРКУТСК, 20 апреля. /ТАСС/. Задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Иркутска в Шереметьево произошла из-за обработки полосы антиобледенительной жидкостью, а не из-за опоздания губернатора Иркутской области. Об этом в пятницу ТАСС сообщила руководитель пресс-службы губернатора и правительства региона Ирина Алашкевич.
Ранее в СМИ появилась информация, что вылет рейса SU-1441 из иркутского аэропорта в Шереметьево был задержан на 30 минут из-за опоздания губернатора Сергея Левченко.
"Опоздания не было. Губернатор приехал в аэропорт заранее. Как положено сдал багаж. Вылет стоял на 5:30 (мск), а по факту произошел в 5:46. В аэропорту нам уточнили, что полосу поливали антиобледенительной жидкостью в связи с тем, что накануне шел снег", — сказала Алашкевич.
В 2011 году в Иркутске произошел инцидент с тогдашним губернатором области Дмитрием Мезенцевым, из-за опоздания которого вылет самолета в Москву был задержан на час.
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