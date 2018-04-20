Иркутские власти: задержка авиарейса Иркутск — Москва не связана с губернатором

Ранее в СМИ появилась информация, что вылет рейса SU-1441 из иркутского аэропорта в Шереметьево был задержан на 30 минут из-за опоздания губернатора Сергея Левченко

"Опоздания не было. Губернатор приехал в аэропорт заранее. Как положено сдал багаж. Вылет стоял на 5:30 (мск), а по факту произошел в 5:46. В аэропорту нам уточнили, что полосу поливали антиобледенительной жидкостью в связи с тем, что накануне шел снег", — сказала Алашкевич.