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В мае запустят второй авиарейс из Казани в Алтайский край
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В мае запустят второй авиарейс из Казани в Алтайский край 

Казанский Портал 44 минуты назад
Второй авиарейс между Казанью и Барнаулом (Алтайский край) запустят в начале мая. Пока перелеты выполняются по вторникам, но с 4 мая появятся и субботние рейсы.
Для гостей из Казани в Барнауле разработали специальные маршруты. Путешествия рассчитаны на неделю. Туристы могут познакомиться с Барнаулом, посетить курорт Белокуриху, туристско-рекреационную зону «Бирюзовая Катунь», игорную зону «Сибирская монета» и другие знаковые места.
Первый рейс Казань — Барнаул запустили в марте, сообщает ТАСС.
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