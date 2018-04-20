В мае запустят второй авиарейс из Казани в Алтайский край

Барнаулом ( Второй авиарейс между Казанью Алтайский край ) запустят в начале мая. Пока перелеты выполняются по вторникам, но с 4 мая появятся и субботние рейсы. Для гостей из Казани в Барнауле разработали специальные маршруты. Путешествия рассчитаны на неделю. Туристы могут познакомиться с Барнаулом, посетить курорт Белокуриху , туристско-рекреационную зону «Бирюзовая Катунь», игорную зону «Сибирская монета» и другие знаковые места. Первый рейс Казань — Барнаул запустили в марте, сообщает ТАСС Читайте также: Афиша на выходные: что делать в Казани с 20 по 22 апреля