Китай усилит контроль над туристической отраслью

Пекин, 20 апреля / Синьхуа / — Министерство культуры и туризма Китая продолжит наведение порядка на туристическом рынке страны, и будет принимать более жесткие меры по решению проблем общенационального характера, сообщило министерство в четверг.

В целях защиты прав туристов министерство будет уделять повышенное внимание таким проблемам в туристическом секторе, как мошеннические туры по низким ценам, принудительное потребление и др.

По сообщению, в этом году министерство запустило специальную кампанию по наведению порядка на туристическом рынке и направило в первые три месяца 5 инспекционных групп в провинции Хунань, Аньхой, Цзянси, Шэньси и город Чунцин для выяснения нарушения норм.

К концу марта проверкой было охвачено более 11 тыс. туристических компаний, 8,6 тыс. туристических гидов, свыше 2,9 тыс. туристических групп и 800 транспортных средств. Было принято на рассмотрение 172 дела и наказаны 70 гидов и незаконных практикующих. -0-