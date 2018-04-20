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Китай усилит контроль над туристической отраслью
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Китай усилит контроль над туристической отраслью 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 20 апреля /Синьхуа/ — Министерство культуры и туризма Китая продолжит наведение порядка на туристическом рынке страны, и будет принимать более жесткие меры по решению проблем общенационального характера, сообщило министерство в четверг.
В целях защиты прав туристов министерство будет уделять повышенное внимание таким проблемам в туристическом секторе, как мошеннические туры по низким ценам, принудительное потребление и др.
По сообщению, в этом году министерство запустило специальную кампанию по наведению порядка на туристическом рынке и направило в первые три месяца 5 инспекционных групп в провинции Хунань, Аньхой, Цзянси, Шэньси и город Чунцин для выяснения нарушения норм.
К концу марта проверкой было охвачено более 11 тыс. туристических компаний, 8,6 тыс. туристических гидов, свыше 2,9 тыс. туристических групп и 800 транспортных средств. Было принято на рассмотрение 172 дела и наказаны 70 гидов и незаконных практикующих. -0-
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