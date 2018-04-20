Алтайтурцентр представил схему площадок праздника «Цветение маральника»

29 апреля в Алтайском крае пройдет праздник в честь открытия летнего туристического сезона. Организаторы — Алтайтурцентр — разработали для туристов подробную схему праздничных площадок.

На территории «Бирюзовой Катуни» разместится сразу три сцены, а также выставка «АлтайТур. АлтайКурорт», детская анимационная зона, торговые ряды с изделиями ремесленников и продуктами, арбалетно-лучный тир, лазертаг, площадки для волейбола, прогулки на рафтах, спортивного ориентирования, проката питбайков, кафе, инфостойка и прочие объекты инфраструктуры.