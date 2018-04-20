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Алтайтурцентр представил схему площадок праздника «Цветение маральника»
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Алтайтурцентр представил схему площадок праздника «Цветение маральника» 

АиФ — Алтай 45 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
29 апреля в Алтайском крае пройдет праздник в честь открытия летнего туристического сезона. Организаторы — Алтайтурцентр — разработали для туристов подробную схему праздничных площадок.
На территории «Бирюзовой Катуни» разместится сразу три сцены, а также выставка «АлтайТур. АлтайКурорт», детская анимационная зона, торговые ряды с изделиями ремесленников и продуктами, арбалетно-лучный тир, лазертаг, площадки для волейбола, прогулки на рафтах, спортивного ориентирования, проката питбайков, кафе, инфостойка и прочие объекты инфраструктуры.
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