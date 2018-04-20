Цветущие фруктовые сады у горы Цзешишань

Уезд Чанли /пров. Хэбэй/, 19 апреля / Синьхуа / — У подножия горы Цзешишань в уезде Чанли провинции Хэбэй /Северный Китай/ пышно цветут фруктовые сады площадью около 7000 га.

Садоводы занимаются прореживанием цветов и искусственным опылением, в то время как многочисленные туристы гуляют среди великолепных пейзажей.

Уезд Чанли /пров. Хэбэй/, 19 апреля /Синьхуа/ — У подножия горы Цзешишань в уезде Чанли провинции Хэбэй /Северный Китай/ пышно цветут фруктовые сады площадью около 7000 га.

Садоводы занимаются прореживанием цветов и искусственным опылением, в то время как многочисленные туристы гуляют среди великолепных пейзажей.

Уезд Чанли /пров. Хэбэй/, 19 апреля /Синьхуа/ — У подножия горы Цзешишань в уезде Чанли провинции Хэбэй /Северный Китай/ пышно цветут фруктовые сады площадью около 7000 га.

Садоводы занимаются прореживанием цветов и искусственным опылением, в то время как многочисленные туристы гуляют среди великолепных пейзажей.

Уезд Чанли /пров. Хэбэй/, 19 апреля /Синьхуа/ — У подножия горы Цзешишань в уезде Чанли провинции Хэбэй /Северный Китай/ пышно цветут фруктовые сады площадью около 7000 га.

Садоводы занимаются прореживанием цветов и искусственным опылением, в то время как многочисленные туристы гуляют среди великолепных пейзажей.