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Цветущие фруктовые сады у горы Цзешишань
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Цветущие фруктовые сады у горы Цзешишань 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Чанли /пров. Хэбэй/, 19 апреля /Синьхуа/ — У подножия горы Цзешишань в уезде Чанли провинции Хэбэй /Северный Китай/ пышно цветут фруктовые сады площадью около 7000 га.
Садоводы занимаются прореживанием цветов и искусственным опылением, в то время как многочисленные туристы гуляют среди великолепных пейзажей.
Уезд Чанли /пров. Хэбэй/, 19 апреля /Синьхуа/ — У подножия горы Цзешишань в уезде Чанли провинции Хэбэй /Северный Китай/ пышно цветут фруктовые сады площадью около 7000 га.
Садоводы занимаются прореживанием цветов и искусственным опылением, в то время как многочисленные туристы гуляют среди великолепных пейзажей.
Уезд Чанли /пров. Хэбэй/, 19 апреля /Синьхуа/ — У подножия горы Цзешишань в уезде Чанли провинции Хэбэй /Северный Китай/ пышно цветут фруктовые сады площадью около 7000 га.
Садоводы занимаются прореживанием цветов и искусственным опылением, в то время как многочисленные туристы гуляют среди великолепных пейзажей.
Уезд Чанли /пров. Хэбэй/, 19 апреля /Синьхуа/ — У подножия горы Цзешишань в уезде Чанли провинции Хэбэй /Северный Китай/ пышно цветут фруктовые сады площадью около 7000 га.
Садоводы занимаются прореживанием цветов и искусственным опылением, в то время как многочисленные туристы гуляют среди великолепных пейзажей.
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