Владивосток возглавляет ТОП у туристов на Дальнем Востоке на Первомай

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Дальнего Востока для отдыха на майские праздники.

Рейтинг составлен по данным анализа бронирования гостиниц и апартаментов для проживания с 29 апреля по 10 мая 2018 года.

В первую тройку городов Дальнего Востока, популярных у туристов на Первомай и День Победы, входят Владивосток , Благовещенск и Хабаровск

Владивосток лидирует по туризму на Дальнем Востоке на майские праздники. По данным Tvil.ru, туристы бронируют майские праздничные поездки во Владивосток в среднем на три ночи и тратят на проживание 2,5 тысячи рублей в сутки.

Как сообщили в Туристско-информационном центре Приморского края, основным мероприятием на майские праздники станет День Победы.

Напомним, что в честь празднования 73-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне во всех городах и районах края пройдут праздничные митинги, концерты, парады, а также уже традиционное шествие «Бессмертного полка».

Во Владивостоке 9 мая в праздничных колоннах пройдут 1,5 тысяч военнослужащих штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии, морской авиации, береговых войск флота, а также воздушно-десантных войск, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, филиала Нахимовского военно-морского училища, МЧС МВД , Приморского регионального управления УФСИН и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Невельского.

В частности, празднование Дня Победы запланировано в муниципалитетах края. Так, в поселке Кировский пройдет митинг Памяти у памятника погибшим кировчанам в годы ВОВ. Также состоится шествие Бессмертного полка, торжественный парад, день открытых дверей народного музея им. В. М. Малаева, показательные выступления ДЮСШ «Патриот», концерт группы «Атака», концертная программа «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить», народное гуляние и праздничный фейерверк.