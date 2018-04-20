В Совете Федерации предложили узаконить экстремальный, сельский и патриотический виды туризма

«Надо одним разом дать определения всем основным видам туризма, включая патриотический туризм. Также постоянно возникает вопрос об агротуризме или сельском туризме, экстремальном или спортивном туризме. Они пока не определены в законе, определены лишь некоторые виды туризма, например, социальный и детский», — пояснил И. Фомин.

По мнению сенатора, важно, чтобы каждым видом туризма занимался на федеральном уровне отдельный специалист, досконально знающий его специфику, а также работающий в тесном контакте с бизнес-сообществом и регионами. И. Фомин уточнил, что в настоящее время специализация по различным видам туризма в системе государственных регуляторов федерального уровня практически отсутствует.