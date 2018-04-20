В Совете Федерации предложили узаконить экстремальный, сельский и патриотический виды туризма 

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин предлагает дополнить действующее в отношении туризма законодательство положениями о ряде актуальных видов туризма, уточнить их понятия и особенности. Об этом сенатор сообщил Агентству городских новостей «Москва», уточнив, что речь идет, в частности, о сельском, экстремальном, патриотическом видах туризма.
«Надо одним разом дать определения всем основным видам туризма, включая патриотический туризм. Также постоянно возникает вопрос об агротуризме или сельском туризме, экстремальном или спортивном туризме. Они пока не определены в законе, определены лишь некоторые виды туризма, например, социальный и детский», — пояснил И. Фомин.
По мнению сенатора, важно, чтобы каждым видом туризма занимался на федеральном уровне отдельный специалист, досконально знающий его специфику, а также работающий в тесном контакте с бизнес-сообществом и регионами. И. Фомин уточнил, что в настоящее время специализация по различным видам туризма в системе государственных регуляторов федерального уровня практически отсутствует.
Ранее в СМИ был представлен список российских городов, наиболее популярных для патриотического туризма. В числе городов, пользующихся максимальным спросом среди российских туристов для поездки на День Победы, Москва заняла третье место.