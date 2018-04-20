Экологический и сельский туризм может стать перспективной отраслью индустрии путешествий 

Экологический и сельский туризм может стать перспективной отраслью российской индустрии путешествий, а заодно стать источником дохода для сельских территорий.
Но в России такое вид туризма пока ещё не распространён, на местном уровне подобные проекты реализуют лишь Саратовская область, Краснодарский край и некоторые другие. Помочь популяризации новых направлений туристических услуг может специальная государственная программа, считают в Совете Федерации.
«Мы считаем, что это достаточно перспективное направление. В Европе сельский туризм достаточно востребован и занимает больше половины рынка туристических услуг», — отметила в комментарии «Парламентской газете» зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.
Предложения по разработке госпрограммы развития агро— и экотуризма в пятницу, 20 апреля, будут обсуждаться на заседания Комитета сельских женщин, который возглавляет Ирина Гехт. В состав комитета входят главы сельских поселений из разных регионов России. На встрече они поделятся уже наработанным опытом в этой сфере, а также смогут выдвинуть инициативы по организации конкретных проектов.
Ирина Гехт напомнила, что в рамках программы устойчивого развития сельских территорий предусмотрена поддержка местных инициатив. «И вот, мы хотели бы подтолкнуть женщин-глав сельских поселений выйти со своими инициативами», — пояснила сенатор.
Кроме того, Комитет намерен обсудить данные вопросы с представителями Ростуризма. По итогам заседания участники встречи планируют сформулировать предложения по развитию сельского туризма, в том числе разработке госпрограммы, рассказала Ирина Гехт.