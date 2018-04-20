Ещё
Экологический и сельский туризм может стать перспективной отраслью индустрии путешествий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экологический и сельский туризм может стать перспективной отраслью индустрии путешествий 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Экологический и сельский туризм может стать перспективной отраслью российской индустрии путешествий, а заодно стать источником дохода для сельских территорий.
Но в России такое вид туризма пока ещё не распространён, на местном уровне подобные проекты реализуют лишь Саратовская область, Краснодарский край и некоторые другие. Помочь популяризации новых направлений туристических услуг может специальная государственная программа, считают в Совете Федерации.
«Мы считаем, что это достаточно перспективное направление. В Европе сельский туризм достаточно востребован и занимает больше половины рынка туристических услуг», — отметила в комментарии «Парламентской газете» зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.
Предложения по разработке госпрограммы развития агро— и экотуризма в пятницу, 20 апреля, будут обсуждаться на заседания Комитета сельских женщин, который возглавляет Ирина Гехт. В состав комитета входят главы сельских поселений из разных регионов России. На встрече они поделятся уже наработанным опытом в этой сфере, а также смогут выдвинуть инициативы по организации конкретных проектов.
Ирина Гехт напомнила, что в рамках программы устойчивого развития сельских территорий предусмотрена поддержка местных инициатив. «И вот, мы хотели бы подтолкнуть женщин-глав сельских поселений выйти со своими инициативами», — пояснила сенатор.
Кроме того, Комитет намерен обсудить данные вопросы с представителями Ростуризма. По итогам заседания участники встречи планируют сформулировать предложения по развитию сельского туризма, в том числе разработке госпрограммы, рассказала Ирина Гехт.
Парламентская газета: последние новости
В Домодедово открыли офисы tax free Шатохин: стратегия пространственного развития РФ должна учитывать потенциал Севера Пулково возобновил прямые авиарейсы в столицу Южной Кореи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия признала неспособность создавать спутники147
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение589
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии431
Сотрудники МИД РФ эвакуированы27
Первый легальный бордель открывается в России294
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение