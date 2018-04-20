Экологический и сельский туризм может стать перспективной отраслью индустрии путешествий

Экологический и сельский туризм может стать перспективной отраслью российской индустрии путешествий, а заодно стать источником дохода для сельских территорий.

«Мы считаем, что это достаточно перспективное направление. В Европе сельский туризм достаточно востребован и занимает больше половины рынка туристических услуг», — отметила в комментарии « Парламентской газете » зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт

Предложения по разработке госпрограммы развития агро— и экотуризма в пятницу, 20 апреля, будут обсуждаться на заседания Комитета сельских женщин, который возглавляет Ирина Гехт. В состав комитета входят главы сельских поселений из разных регионов России. На встрече они поделятся уже наработанным опытом в этой сфере, а также смогут выдвинуть инициативы по организации конкретных проектов.

Ирина Гехт напомнила, что в рамках программы устойчивого развития сельских территорий предусмотрена поддержка местных инициатив. «И вот, мы хотели бы подтолкнуть женщин-глав сельских поселений выйти со своими инициативами», — пояснила сенатор.