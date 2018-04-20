Китайских туристов в Азербайджане будет больше

Баку , 19 апреля / Синьхуа / — При поддержке Национального Бюро по продвижению туризма Азербайджана подписано соглашение о сотрудничестве между азербайджанскими и китайскими туркомпаниями.

Бизнес-структуры, специализирующиеся в сфере оздоровительного туризма, намерены на основе этого соглашения привлечь в Азербайджан дополнительно до 2 тыс. туристов в год. Согласно исследованиям специалистов из Китая , их граждан первично будет интересовать лечение и профилактика в Нафталане

Как сообщает сегодня Национальное Бюро по продвижению туризма, турпакеты будут 12-дневные. В течении этого времени туристы из Китая побывают в Баку и Нафталане.

В 2017 г Азербайджан посетили 10258 граждан Китая. —0—