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Китайских туристов в Азербайджане будет больше
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Китайских туристов в Азербайджане будет больше 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Баку, 19 апреля /Синьхуа/ — При поддержке Национального Бюро по продвижению туризма Азербайджана подписано соглашение о сотрудничестве между азербайджанскими и китайскими туркомпаниями.
Бизнес-структуры, специализирующиеся в сфере оздоровительного туризма, намерены на основе этого соглашения привлечь в Азербайджан дополнительно до 2 тыс. туристов в год. Согласно исследованиям специалистов из Китая, их граждан первично будет интересовать лечение и профилактика в Нафталане.
Как сообщает сегодня Национальное Бюро по продвижению туризма, турпакеты будут 12-дневные. В течении этого времени туристы из Китая побывают в Баку и Нафталане.
В 2017 г Азербайджан посетили 10258 граждан Китая. —0—
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