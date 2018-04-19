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Волгоградцев в дни матчей чемпионата мира зовут на «Русскую вечеринку»
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Волгоградцев в дни матчей чемпионата мира зовут на «Русскую вечеринку» 

v1.ru 53 минуты назад
Фото: v1.ru
Колоритную шоу-программу покажут во время прогулки по Волге на теплоходе-катамаране.
— Горожанам могут предложить традиционную часовую прогулку по Волге, маршрут «Город на канале» с остановкой в музее-заповеднике «Старая Сарепта» или «Русскую вечеринку», — уточнили в областном комитете культуры. — Эффектнее всего проехать по Волге вечером — увидеть единое светящееся полотно, в котором сольются огни «танцующего» моста и подсветка нового стадиона.
Путешественники, решившие посмотреть на город с Волги, могут заранее распланировать свой отдых. Прогулочные теплоходы будут отходить от причала каждый час.
— В дни матчей на «Волгоград Арене» — 18, 22, 15 и 28 июня — горожан и туристов зовут на «Русскую вечеринку». Те, кто хотят открыть для себя новый маршрут «Город на канале», отправятся в путешествие 24 июня, — добавили в комитете культуры Волгоградской области.
В туристических компаниях Волгограда уточнили, что к началу туристического сезона готовились, как на парад: рабочие успели обновить и корпус, и салон белоснежных красавцев.
— Судна прошли проверку всех инстанций и получили допуск к работе, — прокомментировала руководитель туристической компании Полина Звездилина.
Сегодня в Волгограде открылся сезон туристической навигации. А вот владельцы яхт смогли завести свои судна еще 1 апреля.
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