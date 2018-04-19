Минвостокразвития заявило о намерении поддержать проекты в области событийного туризма после приостановки фестиваля V-ROX из-за безденежья

Ведомство призвали обратить внимание на владивостокский фестиваль.

Минвостокразвития России в 2018 году совместно с Минкультуры России и исполнительными органами государственной власти дальневосточных субъектов разработает программу культурных мероприятий, направленных на продвижение и популяризацию Дальнего Востока, создающих предпосылки для «событийного» туризма. Такое решение было принято на расширенном заседании коллегии министерства в марте 2018 года.

«Территория Дальнего Востока большая. Она мало знакома для массового туриста. Один из способов привлечения массового туриста создать события, мероприятия, соответствующим образом их прорекламировать и продвигать как в России, так и за рубежом. События (будь то кинофестивали, спортивные мероприятия, театральные фестивали) привлекают большой поток туристов. Благодаря таким проектам они знакомятся с нашим Дальним Востоком. По сути событийный туризм — это способ продвижения Дальнего Востока, расширения количества людей, которые знакомятся с регионом», — прокомментировал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев . Его слова приводит пресс-служба министерства.

На Дальнем Востоке уже запущен ряд ярких мероприятий, говорится в пресс-релизе. Впервые в России прошел фестиваль телевизионных художественных фильмов «Утро Родины». Местом проведения стал Сахалин. С идей проведения фестиваля выступил Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Жигунов

Между тем, приморский блогер Руслан Вакулик обратил внимание Минвостокразвития, что именно в 2018 году организаторы владивостокского международного музыкального фестиваля-конференции V-ROX, во многом уникального для России, приняли решение отменить его из-за безденежья. По мнению блогера, V-ROX является успешным проектом в области событийного туризма, который могло бы поддержать министерство.

«В 2018 году заявки от музыкантов на участие в фестивале V-ROX во Владивостоке приниматься не будут. К сожалению, в связи с общими экономическими затруднениями мы не смогли найти возможности для достаточного финансирования фестиваля в том виде, в котором он существовал пять лет», — говорится в сообщении на сайте фестиваля, которое было опубликовано некоторое время назад.

Фестиваль V-ROX намерен продолжить работу в новом формате, который еще предстоит разработать. «Если вам небезынтересна дальнейшая судьба V-ROX во Владивостоке, мы будем рады, если вы поделитесь с нами своими мыслями и предложениями, пишите: info@vrox.org», — призвали организаторы.

Ранее на протяжении нескольких лет фестиваль V-ROX традиционно собирал заявки от иногородних и иностранных музыкантов на выступления во Владивостоке. При этом вход на концерты был свободным.