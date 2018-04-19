Лох-несское чудовище размножается: камера случайно сняла несколько особей

Легендарное Лох-Несское чудовище вновь показалось туристам — на сей раз в компании потомства. Огромное, не менее 12 метров в длину подводное создание мелькнуло неподалеку от замка Аркарт в горах Шотландии.

Дакота Фрэндсен, американская туристка, успела снять чудовище на камеру. Женщина утверждает, что рядом заметила несколько других созданий меньшего размера и предположила, что Несси обзавелась потомством.

Примечательно, что в воде было много фигур. Возможно, это была Несси и ее семейство — Гэри Кэмпбелл, хранитель официального реестра регистрации наблюдений Лох-несского чудовища

Только в прошлом году туристы 11 раз заявляли о том, что видели Лох-Несское чудовище. Сотрудники реестра говорят, что никогда раньше Несси не появлялась так часто.

Протяженность Лох-Несского озера составляет 36 километров. Это древний водоем ледникового происхождения — теоретически, тут и в самом деле мог бы остаться какой-то представитель ископаемых. Теоретически.

Поисками зверя заняты не только туристы, но и ученые. Профессор Нил Геммель, к примеру, собирается обнаружить Несси по ДНК.