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Лох-несское чудовище размножается: камера случайно сняла несколько особей
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Лох-несское чудовище размножается: камера случайно сняла несколько особей 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Легендарное Лох-Несское чудовище вновь показалось туристам — на сей раз в компании потомства. Огромное, не менее 12 метров в длину подводное создание мелькнуло неподалеку от замка Аркарт в горах Шотландии.
Дакота Фрэндсен, американская туристка, успела снять чудовище на камеру. Женщина утверждает, что рядом заметила несколько других созданий меньшего размера и предположила, что Несси обзавелась потомством.
Примечательно, что в воде было много фигур. Возможно, это была Несси и ее семейство — Гэри Кэмпбелл, хранитель официального реестра регистрации наблюдений Лох-несского чудовища
Только в прошлом году туристы 11 раз заявляли о том, что видели Лох-Несское чудовище. Сотрудники реестра говорят, что никогда раньше Несси не появлялась так часто.
Протяженность Лох-Несского озера составляет 36 километров. Это древний водоем ледникового происхождения — теоретически, тут и в самом деле мог бы остаться какой-то представитель ископаемых. Теоретически.
Поисками зверя заняты не только туристы, но и ученые. Профессор Нил Геммель, к примеру, собирается обнаружить Несси по ДНК.
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