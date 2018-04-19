Первая четырехзвездочная гостиница в горах Северной Осетии появится до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ , 19 апреля. / ТАСС /. Строительство первой четырехзвездочной гостиницы на 50 номеров в Куртатинском ущелье Северной Осетии завершится к концу 2018 года. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Русланбек Икаев во время посещения объекта.

"Строительные работы гостиницы планируется завершить к концу года", — сказал он.

Гостиница строится в рамках госпрограммы РФ «Развитие Северокавказского федерального округа», рассчитанной до 2025 года. Всего на его возведение направили 444 млн рублей, из них около 40% — из федерального бюджета, около 1% — из регионального и районного бюджетов, остальную сумму внес инвестор — североосетинская компания ООО «СТК -59».

В семиэтажном комплексе создадут бассейн, тренажерный зал, а на площади в 5 га разместится терренкур в хвойном лесу.

Гостиничный комплекс, расположенный в 50 км от Владикавказа, сможет принимать туристов круглогодично.

Кроме того, с 2019 года на территории комплекса начнется строительство современной горнолыжной трассы протяженностью 1,5 км с использованием австрийского оборудования. Одновременно на ней смогут кататься 1 тыс. 200 человек в час.