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Ростуризм вновь призвал россиян в Ереване избегать мест массового скопления людей из-за протестов
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Ростуризм вновь призвал россиян в Ереване избегать мест массового скопления людей из-за протестов 

Агентство «Москва» 18 апреля 2018
Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
18 апреля 2018 г. Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил о том, что протестные акции оппозиции в столице Армении Ереване продолжаются. Протестующие перекрыли улицы у площади Франции. Находящимся в городе гражданам России рекомендуется избегать мест массового скопления людей.
«Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов внимательно отнестись к предупреждениям МИД России, следить за сообщениями официальных властей Армении и соблюдать меры личной безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в нескольких городах Армении проходят акции протеста против избрания премьер-министром страны Сержа Саргсяна.
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