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Владельцы отелей в городах проведения ЧМ‐2018 опасаются проблем с загрузкой
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Владельцы отелей в городах проведения ЧМ‐2018 опасаются проблем с загрузкой 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Проблемы с размещением могут коснуться владельцев отелей в городах проведения ЧМ‐2018 после того, как официальный дилер FIFA по обеспечению гостиничными номерами Match Accommodation освободил значительную часть нереализованных комнат. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.
Места бронировались компанией почти три года назад, когда еще не было ясности с составом участников и географией матчей. Теперь нереализованные брони поступят в свободную продажу, и гостиницы могут распоряжаться ими по своему усмотрению
Ирина Тюрина.
По информации РСТ, Match Accommodation переоценила спрос на мероприятие и была вынуждена отказаться от бронирования. Тюрина подчеркнула, что отели больших городов справятся, но гораздо труднее придется городам, ставка в которых делалась именно на гостиничное размещение — Ростову, Саранску, Волгограду и даже Казани.
Пресс-секретарь сообщила, что большого влияния на размещение гостей освободившиеся номера не окажут, так-как большинство болельщиков уже забронировали места размещения.
Туроператоры жалеют, что эти места не появились в свободной продаже раньше, когда они были очень нужны
— Ирина Тюрина.
Компанию Match Accommodation получает любая страна принимающая FIFA в качестве гостиничного оператора в пакете с правом на проведение чемпионата. Большинство российских отелей подписали договор с ней еще в 2010 году.
Власти России рассматривают возможность разрешить открытие хостелов в жилых домах только по решению общего собрания собственников. Соответствующие поправки уже внесены к законопроекту о предоставлении гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов.
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