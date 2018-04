Гонка героев: как ресторатору и отельеру подготовиться к чемпионату мира по футболу 

Как правило, на турнир приезжают спортсмены, организаторы, медиа и болельщики — посетители, которые планируют посещать матчи, гулять по городу и получать эмоции от время, проведенного в нем. Важно, чтобы болельщики тут трансформировались в туристов, а для этого их необходимо зацепить, заинтересовать, вдохновить чем-то большим, чем хороший стадион и интересный матч. Главная задача — предвосхитить ожидания гостей, помочь и облегчить им жизнь в пункте назначения.

Построй маршрут

Есть приложение Welcome 2018, где для гостей чемпионата собрана полезная информация о стране и городах-участниках. Большая часть отельеров, рестораторов, авиалиний и других бизнесов в разных сферах даже не знает о его существовании (я лично провела подобный опрос среди коллег в разных городах России). Первое, что можно сделать, это рассказать о наличии такого приложения и сайта. Хорошо бы, если внутренние авиалинии тоже в своих объявления на рейсах сообщали об этом приложении. Идеально, если это будут отдельные специальные буклеты, в которых расскажут о городах-участниках и покажут маршруты, которыми могут пройти посетители.

Внутри приложения можно собрать несколько коротких маршрутов и рекомендаций, что увидеть и купить в городе, где пообедать, если у человека в запасе лишь 3-6-8 часов. Это и есть уникальное торговое предложение, в рамках которого можно создать подразделы с самым важным и интересным: Fun Trip, Trip to Remember, Discover (the city) in 5 hours. В моей практике были ситуации, когда гости которые приехали на Олимпиаду 2004 в Грецию и остались еще на несколько дней, поменяли билеты и скорректировали даты, хотя и не планировали этого. Такое решение туристы приняли благодаря грамотной работе отельного гида, который подсказал, куда стоит съездить в дополнении к уже намеченной программе. На этом примере могу сказать, что отельерам стоит разработать собственные уникальные короткие маршруты, которые вдохновят постояльцев задержаться в городе. Это создает крепкую эмоциональную связь у гостя не только с городом, но и с конкретным отелем, и в долгосрочной перспективе он может стать постоянным клиентом.